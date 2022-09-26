澳洲一名婦人近日在海灘上發現一隻神奇的謎樣生物，原以為只是一片海藻，沒想到竟然是一條只有巴掌大小的「透明魚」，讓她看了嘖嘖稱奇，畫面曝光後隨即在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，婦人在塔斯馬尼亞州（Tasmanian）的布魯尼島（Bruny Island）海灘，發現一隻謎樣生物，原以為是海藻，沒想到仔細一看竟然是一條「透明魚」，除了眼睛之外，渾身透明，讓她既困惑又著迷，不禁好奇問道「為什麼這隻魚可以透視，牠的大腦和其他臟器在哪？」

對此，麥覺理大學（Macquarie University）生物學教授布朗（Culum Brown）表示，這條透明魚其實是鰻魚的仔魚，是浮游生物的一種，並形容「牠們又小又薄又扁，還呈透明狀」，牠們會逐漸變得細長，最終成為典型的鰻魚。

事實上，鰻魚有6個不同的生長階段，分別為卵期、柳葉鰻、玻璃鰻、線鰻、黃鰻及銀鰻。至於婦人所發現的透明魚，正是處在柳葉鰻的生長狀態，此時身體薄如柳葉，扁平且透明，會隨著河流和小溪漂流遷徙，經過數月的隨波逐流到達近海，接著牠們的骨骼會迅速發育，由柳葉鰻變為玻璃鰻，這時就能自己游動。

隨著漸漸長大和體表色素的沉積，玻璃鰻就發育成為線鰻，牠們會進入河口，躲藏在泥沙中，之後長成黃鰻，至於銀鰻則是鰻魚成長和發育的最後階段，銀白色的肚皮則是牠們成熟的標誌。