隨著行動裝置普及，不少人家中都裝有WiFi，不過大陸一名男子透露，近期因為疫情關係，被迫放假一天，他乾脆玩遊戲放鬆、打發時間，不過卻發現網速跑不動，查了連線端後驚覺被「蹭網」，氣得他果斷改了密碼，沒想到隔天大門上出現一張「心酸紙條」，讓他陷入兩難。

綜合陸媒報導，該名男子透露，某天在家中打遊戲的時候，感覺家裡的WiFi變慢，查看裝置後發現，除了家人之外，還有第三人正在連接使用，當下立刻改了密碼，並限制僅能兩台裝置連接，這才恢復到正常網速。沒想到隔天出門時看到家門口被貼了一張紙條，地上還放了一袋雞蛋，讓他瞬間鼻酸。

只見紙條上寫著「叔叔，你家密碼換了，我上不了網課，我爸爸、媽媽都沒在家，家裡沒裝網路線，這是我奶奶給你買的雞蛋，希望你別嫌少，謝謝叔叔！」原本對於被蹭網而十分不滿的男子，看見紙條後頓時五味雜陳。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛心疼表示「只能跟著老人家生活的孩子很辛苦了，多點寬容吧」、「畢竟是個孩子，幫一下吧」；不過也有人認為「不能用網路應該找爸媽，不是偷隔壁叔叔的」、「我不能接受別人偷連我的WiFi，如果有需要可以來和我說，我可以給他密碼，但不問自取是為偷」。

但有知情網友則在留言處替男孩澄清，指出事情的真相是男孩家在疫情期間安裝不了網路，家長和鄰居商量好之後借用了一下網路，「後來發生鄰居家停電、沒了網路，讓小孩以為是鄰居改密碼了，所以才拿雞蛋過去給鄰居。」