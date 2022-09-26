印尼近日發生一起震驚社會的事件，一對夫妻結婚後於近日生下女兒，未料丈夫竟發現孩子的生父不是自己，而是妻子的爺爺，這才得知妻子和她的表妹都受到爺爺的狼爪侵犯，讓他氣得立刻報警，目前爺爺已經被當地警方逮捕，全案仍在偵辦當中。

根據《羅盤報》報導，這起事件發生在東加里曼丹省貝勞縣，男子BE（化名）和16歲的妻子在今年2月結婚，並於本月3日產下一名女兒，未料幾天後他卻發現自己並不是孩子的親生父親，而是妻子的64歲爺爺，當BE知道對方的獸行後，立刻氣得向警方報警。

報導稱，妻子原先不敢向丈夫說出實情，因為她害怕結果變得更嚴重，但最終還是東窗事發；BE起初不相信妻子被爺爺侵犯的事實，為了查明真相，跑到醫院詢問妻子的懷孕、分娩狀況，發現她在2人結婚時早已懷孕2個月，等於這個孩子是足月出生的，而不是7個月的早產兒，證實了妻子所言不假。

根據警方的調查發現，妻子的14歲表妹也是爺爺狼爪下的受害者，目前當地警局已經將爺爺逮捕，目前全案仍在偵辦中，警方也發布聲明表示，根據當地的兒童保護條款，這名爺爺將面臨最低5年、最高15年的刑期。

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