英國一名女子日前和吉娃娃愛犬睡覺時，突然感覺臉上濕濕的，她睜開眼一看，驚覺竟是愛犬在她的臉上腹瀉，一部分排泄物甚至流進她的嘴裡，害她意外吞下，女子嚇得衝進浴室清理，但還是因此感染腸胃道疾病，住院3天才好轉。

Dog-lover spends three days in hospital after daughter's chihuahua 'Belle' defecated on her FACE while she slept with her mouth openhttps://t.co/NlGdZsuPq4 — Mary Alice Royse (@MaryRoyse8) September 26, 2022

根據《每日郵報》報導，英國51歲女子亞曼達（Amanda Gommo）飼養了一隻吉娃娃貝兒（Belle），日前她一如往常地抱著貝兒睡午覺，半夢半醒間突然感覺到有濕濕的東西往臉上和嘴裡噴，她張開眼睛一看，竟是貝兒正屁股朝著她的臉腹瀉，且當時亞曼達已經不小心吞下部分排泄物，她嚇得立刻跳起身，衝進浴室裡沖洗，「這太噁心了，之後的幾個小時我不斷在嘔吐，但那個味道就是無法消失。」

不久後亞曼達開始出現和貝兒相似的症狀，腹瀉、胃痙攣等，甚至全身嚴重抽搐，亞曼達的母親見狀，立刻撥打急救電話，將她送往醫院救治。醫生診斷亞曼達罹患腸胃道感染疾病「克羅恩病」，致病原就是貝兒的排泄物，這是醫生從未見過的狀況，且當時她的腎臟已經因為腹瀉脫水而萎縮了一半。

亞曼達透露，從她生病開始就一直在吊點滴，所幸住院3天後病情終於好轉，她也順利出院。儘管因為愛犬讓她生了一場大病，但亞曼達表示，她對貝兒的愛不會改變，「我仍然全心全意地愛著牠，以後也會更加注意我們的睡姿」，同時這場病也讓亞曼達養成大量喝水和茶的習慣。