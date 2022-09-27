不少人在漁港買了新鮮海鮮後，會請附近店家幫忙料理，但最怕食材被掉包。大陸新疆一名女子在海鮮市場買了活龍蝦後，就請一旁餐廳幫忙烹調，她為了防止被掉包，事先將龍蝦的兩隻鉗子掰斷，豈料餐廳料理完後，端上桌的龍蝦竟完好無缺，讓她當場傻眼。

綜合陸媒報導，新疆烏魯木齊一名閆（音同閻）姓女子在海鮮市場花500元人民幣（約新台幣2200元）買了一隻活龍蝦，帶到附近餐廳請店家幫忙料理，由於擔心龍蝦會被掉包，她偷偷地將龍蝦的2隻鉗子掰斷，沒想到上菜時，龍蝦的身體非常完整，而且鉗子也未消失。

閆女提到，當時上菜後就發現不對勁，因為龍蝦大小明顯比她買的還大，懷疑自己的活龍蝦被換成冷凍死龍蝦，她也將過程拍攝下來，隨後向老闆理論，經過協商後，對方答應重新再煮一隻龍蝦作為補償，此事曝光後，在網路上引發討論。

不少網友笑著說「炒菜功夫不錯，能讓龍蝦重生！」、「龍蝦再生能力太強了，醫學奇蹟」、「冷凍的比活的便宜很多，老套路想騙人」、「店家實在是太不老實了」、「我去買海鮮時也會這樣做，雖然折斷活龍蝦的鉗子有點殘忍，但若是被店家騙，當下感覺真的會很差」。