大陸一間老屋坐落於廣東、廣西兩省交界處，至今已有300多年的歷史，而屋主最初分家時，將房產分給兩兄弟，一個戶籍是廣東，另一個則是廣西，儘管他們都住在同一個屋簷下，但家族成員的戶籍卻不同，形成非常有趣的景象。

綜合陸媒報導，界牌村位於廣西容縣楊村鎮與廣東信宜市金垌鎮的交界處，一個村被分為兩省，兩省間原本用一顆大石頭作為界線，不過自從村裡鋪了水泥路後，大石頭就被搬走，只用一塊白色瓷磚作為分界點，而交界點附近有一棟老房「春英公祖居」，始建於清朝康熙28年，至今已有333年歷史，村民委員會提到，當初蓋房時並未分省界，蓋完後才劃分，正好以房子為界。

春英公祖居的81歲屋主李祝凡提到，他身分證上的戶籍地是廣東信宜市金垌鎮界牌村，這間房子是他的祖先春英公在1689年所建，當時家族成員都住在這裡，但隨時代變遷，親戚在90年代末就已全搬出去，居住在村內其他地方，他目前也並未住在春英公祖居，房屋年久失修，直到2003年，分居各地的春英公李氏後人才捐款修繕。

另一名屋主73歲李勝昌提到，他是春英公的第14代子孫，他和兒子都在宅裡出生，在他祖父那一輩，老房被分為兩個戶籍，住在門左側房子的同族兄弟戶籍是廣東，住右側的戶籍則是廣西，儘管他們戶籍不同，但依舊經常玩在一起，感情也都非常好，而他原本在廣東東莞工作，退休後才回村裡居住，雖然親戚們沒住在一起了，但逢年過節都會聚在一起，家裡非常熱鬧。