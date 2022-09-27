俗話說「有一就有二」，出軌過一次的人很可能會再出軌第二次。日本一名女子在聯誼中認識了大她10多歲的男子，2人在相處過後陷入愛河，對方卻在交往後坦言自己已婚，女子等了一年才順利熬成正宮，未料結婚才2年的時間，女子就察覺丈夫不對勁，一查才知道他又外遇了。

根據日本媒體《ananweb》報導，28歲女子莎理（化名）在一場聯誼中，認識了在知名企業上班、年紀比她大10幾歲的男子，2人非常聊得來，聯誼結束就交換聯絡方式，並在不久後開始交往，男子的年紀雖然較大，但他成熟的談吐與應對能力，都讓莎理深深著迷。

未料交往1個月後，男子突然向莎理坦承自己已婚，只是他已經打算和妻子離婚，希望莎理能夠相信他、等他。儘管身邊的人都持反對意見，認為出軌過的男人不值得信任，但莎理仍執意要等待對方，且1年後男子真的如約離婚，娶莎理為妻。

婚後2年莎理開始發現丈夫的行為不對勁，平日下班經常晚歸，就連假日也幾乎都要往外跑，於是趁丈夫不注意時偷看他的Line，果不其然發現對方外遇，然而當時莎理懷孕了，不希望婚姻就這樣結束，因此主動告知他自己懷孕的消息，希望他能收心，做個負責任的爸爸，但丈夫雖然因為要當爸爸了很興奮，卻並未停止外遇，讓莎理疲憊又崩潰。

後來莎理和當初聯誼的主揪聯絡，發現丈夫在聯誼過後，和許多女生都有往來，且幾乎所有人都小他一輪，連他的前妻也是，顯然他只對年輕女子有興趣。在看清丈夫的本性後，莎理生下孩子且等到一切狀況都穩定下來後，就主動向丈夫提出離婚，在孩子2歲時成為單親媽媽，並在父母的支持下過上全新的生活。