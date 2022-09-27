印度一名男子去年4月因罹患新冠肺炎去世，但家人無法接受他已死亡，竟將屍體搬回家中，伴屍生活長達18個月，每天都會細心為屍體消毒、按摩，期望男子有一天能「甦醒」，直到最近這起事件才被曝光，屍體早已變成「發黑木乃伊」，嚇壞附近鄰居。

警方謊稱要把桑卡爾帶去治療，一家人才願意交出屍體。(影片來源/YouTube/ABP Ganga)

根據《新印度快報》報導，48歲男子桑卡爾（Vimlesh Sonkar）去年4月22日因罹患新冠肺炎死亡，醫師也開立了死亡證明，但桑卡爾的家人不願相信，竟將他的屍體運回家，包裹在毯子內，為了不讓屍體腐壞，他們24小時都開著空調，且每天都會用清潔劑擦拭、消毒屍體，還時常用精油按摩，並灑上「聖水」希望能喚醒桑卡爾。

如果有人問起桑卡爾，他的家人就會聲稱他目前昏迷，正在接受治療，鄰居們還經常看到桑卡爾的家人外出買氧氣瓶，且沒有聞到任何屍臭味，所以對他們的說法深信不疑，一直到最近桑卡爾的公司通報他無故曠職，才讓這起事件曝光。

當地醫療官受訪表示，相關單位接獲通報後迅速展開調查，一抵達桑卡爾家就看見驚人的畫面，「桑卡爾的屍體已經乾了，但沒有任何臭味，看起來就像是醫學院學生用來研究人體解剖學的屍體，全身發黑。屍體幾乎變成一具骷髏，部分牙齒也從下顎脫落。」

然而桑卡爾的家人精神狀況不太穩定，不斷堅稱桑卡爾還活著，甚至說他的心臟仍在跳動，官員在不得已的情況下，只好謊稱要帶桑卡爾接受治療，一家人才安心把屍體交出來，目前已經被移往太平間。