最難寫的中文姓氏！大陸一名媽媽近日教孩子寫姓氏「爨」（音同竄），但由於爨字筆劃非常多，光是寫這個字就花了不少時間，讓該名媽媽也直呼好難，她將教學過程分享至網路，引發討論，還有人表示沒看過這個字，甚至不知道怎麼唸。

根據《星視頻》報導，大陸河南一名媽媽分享教孩子寫名字的影片，由於她的丈夫姓「爨」（音同竄），筆劃數為29畫，屬於罕見姓氏，也是筆劃較多的姓氏之一，讓她寫完了也覺得好崩潰，甚至開玩笑的說「後悔給你找了個姓『爨』的爹，你的姓真難寫」。

不少網友表示，「第一次看到這麼複雜的字，而且還是姓氏」、「完全不會唸啊」、「他長大考試時一定會崩潰，光是寫名字，就輸了姓丁的人半分鐘」、「我有同學名字叫丁一，從小考試就贏在起跑線上」、「興字頭，林字腰，大字下面有火燒」，還有人建議原PO若生第二胎，可以考慮幫孩子取名為「爨懿曦」，名字筆劃超級多，非常有特色。

此外，北京市有一個始建於明朝的古村落「爨底下村」，第一個字也是爨，因此被封為名字最複雜的村子，村裡道路依山建造，有70多座四合院隨山勢高低分上下兩層，村內保存明清時期建築，俯瞰村落整體佈局像「葫蘆」或「元寶」，雖然村名難唸，但卻非常有特色，被評為北京最美鄉村，每年吸引許多遊客到此旅遊。