每個人都希望搭乘飛機時能夠順利且舒適，尤其是需要久坐的長途飛行，近日外國一名空服員拍片分享，乘客們只需要對空服員友善一點，或送給他們一些小禮物，就可能獲得免費升級頭等艙的機會。

根據《鏡報》報導，網紅空服員米絲特（Cierra Mistt）經常在TikTok分享航空業的冷知識，因此吸引超過310萬名粉絲，希望可以一探航空業的祕密。近日米絲特上傳一段短片，她表示不少人搭乘長途飛機時，都希望能讓自己舒服一點，但座位較寬敞的頭等艙往往不便宜。

米絲特透露，想要免費升級為頭等艙其實有很多辦法，其中最簡單的就是對空服員友善一點，「當我們得到星巴克或一袋小巧克力時，我們可以創造奇蹟」，特別是在連續航班的情況下，空服員無法出去買食物，這時如果收到乘客的小禮物就會心懷感激，可能會幫該名乘客更換到更舒適的座位，以表達謝意；不過米絲特也解釋，這只是她的個人觀點，不代表每次這麼做都有效。

米絲特還補充，有時候空服員把後排乘客換到前面更高級的座位，並不單純因為「友善」而已，「如果航班沒有滿員，我們必須為了重量與平衡而調整乘客座位」，但由於大多數的飛機都是機尾比較重，所以通常會讓後排乘客移動到前面的位置。

去年美國空服員卡瑪拉妮（Kat Kamalani）也在TikTok分享類似的搭機小撇步，她表示乘客只要能對她們表達一點謝意，並送上一張5美元（約新台幣140元）的星巴克禮品卡或甜點，空服員就會相當感激，在接下來的航程中，都會給予這名乘客無微不至的照顧。