車輪是人類最偉大的發明之一，意味人類對機械製造產生概念，古代車子主要用於戰爭與狩獵，甚至還象徵階級與國力，秦朝出現擁有臥鋪及空調的馬車，甚至還有軌道，讓考古學家嘆為觀止，直到秦漢後，車輛才開始做為運輸用途。

根據《CCTV紀錄》報導，古代認為黃帝發明車子，因此尊稱他為「軒轅」，紀念他偉大的創舉，之後經過改良，才不再靠人力拉車，而是用牲畜代替，提升車的驅動效率，而從甲骨文與殷墟車馬坑能發現，當時的車輛主要用於戰爭與狩獵，通常是兩匹馬駕一輛車。

甲骨文就曾記錄一件車禍，商王武丁駕車狩獵犀牛，過程中馬受到驚嚇，造成馬車翻覆，商王武丁因此摔了下來，就連隨行的子央也跌落在地，甚至不幸喪命，到了周朝，馬車的馬匹數量代表位階，唯有天子才可以使用6匹馬，而大臣以下最多只能用4匹，若是用6匹就是僭越之舉。

根據周朝制度「天子地方千里，兵車萬乘」，古代稱諸侯國被稱為「千乘之國」，而且古代製作馬車並不容易，做工非常繁瑣，也反映出一個國家的製造能力，到了先秦時期，車成為衡量國力的標準，在史書記載，劉邦與項羽都曾看過秦始皇巡遊天下，當時讓他們驚呼不已，秦漢以後，隨著騎兵崛起，車戰不再盛行，車輛逐漸成為交通運輸工具。