《灰姑娘》是家喻戶曉的故事，但其實它存在許多版本，1812年出版的《格林童話》是最為人熟知的，在此之前還有法國詩人夏爾·佩羅（Charles Perrault）在1697年所寫的版本；不過更久遠以前，早在9世紀的唐朝就已經出現類似的故事情節，段成式寫的筆記小說《酉陽雜俎》內的篇章《葉限》，被認為是灰姑娘最早的來源之一。

《葉限》的故事背景為秦漢兩朝以前，一名吳姓洞主娶了2位妻子，其中一人早逝，只留下一名叫作葉限的女兒，她聰明伶俐、擅長淘金，深得父親喜愛，但在父親過世後，她便遭受繼母虐待，經常要她到危險的地方幹活。

某天葉限得到一條2寸長、金色眼睛的金魚，她把金魚帶回家放到池子裡飼養，只有葉限經過池邊，金魚才會從水中探出頭。繼母聽說消息，就騙來葉限的舊衣以假扮她誘出金魚，更將金魚殺來吃掉；葉限發現金魚不見了當場大哭，金魚便化為神仙告知她魚骨埋藏的位置，並對葉限說，只要向魚骨祈禱，願望就能成真。

到了某個節日，繼母前去參加盛會，並吩咐葉限看守庭院，等到繼母走遠，她就穿上向魚骨祈禱而得到的翠衣金鞋，悄悄溜出去參加集會，卻被繼母的女兒認出，葉限害怕被發現，急忙跑回家，路途中遺落了一隻金鞋。

後來這隻金鞋傳到附近海島的陀汗國王手上，國王下令找到鞋子的擁有者，最終找到了葉限，國王便娶她為妻，帶著葉限和魚骨一起回國，在結婚第一年國王非常貪心，經常向魚骨祈求財寶，但第二年魚骨就不靈驗了，他將其埋葬在海邊，並以金銀財寶圍繞墓穴，希望未來能作為軍餉使用，結果在某天晚上，這些財寶全都被海浪沖走了。