動物有時會做出令人費解的舉動，總是讓人看了捧腹大笑。國外一名網友日前在牧場裡，看到一隻羊把黑色塑膠桶當成敵人，想用頭槌的方式撞飛它，但塑膠桶的口徑比羊的頭還大，導致牠直接栽進桶子裡，甚至還被「過肩摔」，模樣非常有趣。

臉書粉專「Storyful」日前分享一段影片，牧場內一隻綿羊看到草地上有個黑塑膠桶，竟將桶子當成假想敵，隨後開始助跑，準備給塑膠桶致命一擊，豈料塑膠桶的口徑比羊的頭還大，導致羊衝撞時直接栽進桶子內，而且當下助跑的衝力強勁，綿羊卡進水桶後還被「過肩摔」。

綿羊摔個四腳朝天後，尷尬的坐在地上，隨後趕緊爬起來，但完全不敢再靠近塑膠桶，似乎在說「你把我害得好丟臉」。影片也被分享至粉專「動物梗圖星球」，不少網友表示「史上最失敗的頭槌」、「綿羊遇到強勁對手了，還慘被過肩摔」、「綿羊：給我過肩摔，跟你沒完！」。

侏儒山羊看到鏡中的自己，竟把倒影當時敵人，不斷地衝撞鏡子。(影片來源/YouTube/Sandy Cochrane)

羊遇到危險環境時，會用頭部撞敵人，衝擊力非常大，先前曾有一隻名為夏洛特（Charlott）的侏儒山羊（pygmy goat），第一次照鏡看到自己的影像後，以為對方是敵人，出於自衛本能用頭撞對方，發現對方沒有倒地就繼續攻擊，通常動物撞了幾下後，也會覺得痛而放棄衝撞，但夏洛特卻鍥而不捨，讓不少人笑翻，影片累積77萬觀看次數。