大陸一名女子應徵電商公司的行政職位，然而面試時才知道實際工作是照顧老闆的2隻貓，上班時間朝九晚五、周休二日，一個月還可以拿到6000人民幣（約新台幣2萬6605）的薪水，女子聽到後開心不已，立刻點頭答應，開啟她的「吸貓人生」。

根據《九派新聞》報導，江西省一名女子從7月開始找工作，無意間看到一間杭州市的電商公司正在徵求行政人員，且不需要相關經驗，她一時之間找不到更好的工作，於是決定投履歷試試。在面試過程中女子才得知，這個職位雖然是「行政」，但實際的工作內容其實是照顧老闆的2隻貓。

這份工作的優點除了工作量不大以外，福利也比普通工作好，上班時間固定為朝九晚五、周休二日，轉正職以後薪水也有6000元人民幣。女子聽完以後開心不已，立刻點頭答應，之後也順利獲聘，她受訪時表示，「我挺喜歡養寵物，養了一隻狗，一直想養貓，但沒有條件。得到這份工作，也圓了我的養貓夢。」

女子透露，2隻貓平時都住在公司的獨立房間，她主要負責替貓換水、餵食、剪指甲、處理大小便等，老闆出差回來或周末時，就會到公司看看貓咪。做了一陣子後，女子稱這份工作相對輕鬆也很有趣，所以她非常滿意，願意長期做下去，「現在大家的生活壓力都不小，而養寵物是件很開心的事，我看著貓咪四腳朝天、慵懶的樣子，挺紓壓的。」

根據《2022年杭州市薪資水平報告》，該市的平均月薪為5389元人民幣（約新台幣2萬3896），6000元的月薪已經比過半數的當地上班族還要高。