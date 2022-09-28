台灣曾發生墜樓者壓死燒肉粽小販的案件，大陸近日也出現「狗版燒肉粽事件」，一隻哈士奇從24樓陽台墜落，壓傷樓下一對騎車經過的祖孫，造成老人手腳骨折，女童全身多處輕傷，墜樓的哈士奇也受了傷，附近鄰居發現後，趕緊將子孫倆與狗送往醫院治療。

綜合陸媒報導，杭州25日晚間9時30分左右，一處社區24樓住戶飼養的哈士奇，因不明原因從陽台墜落，住同棟19樓的一對祖孫剛好騎電動車經過，沒想到哈士奇直接砸中車子的遮陽棚，壓傷車內的68歲老翁和9歲孫女，倆人隨即被送往醫院。

老翁的陳姓女婿透露，68歲岳父手腳共有4處骨折，而9歲女兒也有受傷，兩人目前在浙江骨傷醫院接受治療，電動車遮陽棚被砸中後嚴重變形，他曾向社區管委會調閱監視器，發現狗從24樓陽台跳了下來，畫面非常清楚，事發時哈士奇的飼主也在家裡，接到管理中心的電話後立即趕到現場了解。

飼主表示，當時他看到祖孫倆都受了傷，連忙將他們送往醫院，但並未看到愛犬，返家後在社區裡尋找，發現愛犬也受傷，躺在地上休息，連忙將牠送往醫院，身上有多處骨折，目前留在獸醫院接受觀察，「這隻狗3歲了，把老人與小孩壓傷讓我很不好意思，之後也有打電話慰問對方，等祖孫倆傷勢穩定再討論後續」。

醫師提到，所幸哈士奇墜落後先砸在遮陽棚，有了緩衝才不至於砸死人。社區管理員事後也幫忙報警，警方目前正在調查，透露此事需鑑定哈士奇是被主人拋下樓，還是自己往下跳的，若屬於飼主從高空擲物，將涉及刑事案件，如果是狗自己跳窗墜樓，飼主需承擔民事責任，與傷者進行協商。

修遠寵物醫院表示，狗一般不會自己墜樓，但有可能是其他原因導致，犬隻若未絕育，當牠們感知到附近有發情的狗時，牠們下意識會想去尋找，出現失足墜落的狀況，另外可能是受到驚訝，想找安全的地方，因此跳窗墜樓，或是出於好奇、窗外有鳥飛過，牠們想去抓而跳出窗外，導致失足墜落。