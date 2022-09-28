北半球已經來到秋季後半期，不少動物都開始準備過冬。居住在美國的女網友因為去度假，一個禮拜沒有開車，最近她打開引擎蓋想檢查車況時，卻發現松鼠用558顆核桃塞滿引擎室，像是把她的愛車當作過冬的儲藏室，讓女子哭笑不得，只能默默清理、把松鼠趕出車外。

A Squirrel Somehow Managed To Hide 558 Walnuts In This Subaru Forester | Carscoops #carscoops https://t.co/fOu2blxdVZ — Carscoops (@Carscoop) September 25, 2022

根據《Carscoops》報導，居住在美國的愛爾蘭女子凱瑟琳（Kathleen LaForce）近日在臉書社團「Wild Green Memes for Ecological Fiends」發文，表示自己因為去度假，已經1個禮拜沒有開車，前幾天打開引擎蓋準備檢查車況時，卻看到驚人又傻眼的畫面。

從凱瑟琳分享的照片中可以看到，松鼠似乎把她的愛車當成「儲藏室」，在引擎蓋底下塞滿558顆核桃，她只好無奈地一顆顆取出。凱瑟琳透露，躲在車內的松鼠最後也被她趕了出來，雖然她有替松鼠保留大部分的核桃，但牠這陣子辛苦儲存糧食的成果還是白費了，讓凱瑟琳感到有些抱歉。

貼文一出立刻引發熱議，網友們看到引擎蓋底下的壯觀畫面也都驚訝不已，紛紛留言，「裡面肯定不止藏了558顆，應該還有更多，只是藏在你看不見的地方而已」、「還好你有先打開引擎蓋檢查，直接上路就太危險了」、「松鼠一定很傻眼，『我忙了7天，結果你這樣對我？』」、「松鼠發現你清理核桃的時候一定很崩潰，想說『這個冬天我要完蛋了』」、「這數量太誇張了吧」。