出門忘記關窗，家竟被霸占了。巴西米納斯吉拉斯州一名網友日前出遠門，10天後才回家，發現浴室亂七八糟像遭小偷，仔細一看，地板上全是樹枝與鳥屎，洗手台裡還有一個鳥巢，兇手「鴿子」待在蓮蓬頭上，看到人也沒有要離開的意思。

野鴿飛進住戶的家裡築巢，把浴室弄得一團亂，讓屋主看了非常傻眼。(影片來源/YouTube/ViralHog)

YouTube頻道《ViralHog》近日分享一段影片，巴西一名網友出遠門，忘了關浴室的氣窗，豈料10天後回到家，發現浴室地板上全是樹枝及鳥屎，讓他看了非常傻眼，而洗手台內有一個完整的鳥巢，裡面還有2顆蛋。

原po提到，當下雖然很傻眼，但也覺得非常有趣，因此拍下來分享至網路，影片曝光後，不少人表示「鴿子居然在洗手台築巢，也太可愛了吧」、「鴿子很聰明，知道水槽大小適合築巢和產卵」，但也有人認為，鳥巢裡的蛋太大顆，而且非常乾淨，懷疑這只是擺拍的雞蛋。

不過家中環境若是不錯，確實會吸引鳥類來築巢，大陸廣西南寧一名男住戶外出辦事，1個月後回到家，發現陽台盆栽變鳥巢，裡面出現4隻幼鳥，相互依偎在一起，經專家鑑定，這些幼鳥其實是領角鴞（Otus lettia），而住戶當下選擇保護牠們，讓幼鳥待在盆栽裡長大，1個月後牠們順利長出羽毛，鳥媽媽才帶孩子離開。