大陸考古團隊先前在山西省黃河附近發現古城，進行考古挖掘發現，古城距今4200年至3800年，屬於龍山文化晚期，被命名為「碧村遺址」，外城門具有明顯的防禦作用，此處古時應該是黃河畔的關隘城市，完善的防禦系統具歷史意義。

綜合陸媒報導，碧村遺址位於山西呂梁市興縣碧村北部，處於蔚汾河與黃河交會處，面積約75萬平方公尺，主要是龍山文化晚期，距今4200年至3800年，最興盛時期約4000年前，山西省考古研究院在2015年至2018年，挖掘碧村遺址的核心區域「小玉梁」發現石砌建築群，2020年至2022年挖掘遺址的外城門，發現城門具有防禦作用。

考古團隊負責人張光輝提到，碧村遺址是一座石造聚落，擁有內外雙城牆，當時的人運用遺址南、北、西三面環河的優勢，在中部及東部各修築一道城牆及城門控制通道，而位於遺址中心的小玉梁，是一個四周砌築城牆的高地，附近分布石砌建築群，外城門由三個大型烽火臺圍成「品」字，中心則有較小的烽火臺，兩側連接陡峭地段的矮牆。

張光輝認為，外城門結構很嚴密，在當時具有防禦的作用，也是史前及先秦城門格局的重要依據，而碧村遺址在黃河與蔚汾河交會處，也凸顯出戰略位置的重要性，城門背對黃河面向東方，中心區域的高地與內外城牆規劃成線型，通往黃河口，中途還有層層關卡，顯示出碧村遺址應為黃河畔一座關隘城市。