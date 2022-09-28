無論在哪個朝代，皇子會為奪王位殺手足。唐朝出現一名最會隱忍的皇帝「唐宣宗」，他是唐憲宗的第13個兒子，由於他的母親出身卑微，地位較低，為了保命他裝傻長達30多年，在唐武宗駕崩後，宦官認為他個性愚鈍容易控制，因此拱他當皇帝，未料他登基後勵精圖治，嚴懲貪官汙吏，宦官才驚覺被騙了。

綜合陸媒報導，唐宣宗李忱是唐憲宗的第13個兒子，他的母親鄭氏原本是鎮海節度使李錡的小妾，李錡謀反失敗，鄭氏被送進後宮當郭貴妃的婢女，之後被唐憲宗臨幸生下兒子李忱，李忱自知母親出身低，在宮中沒有靠山，因此平時沉默寡言，還曾被其他宗室作弄，史書記載，李忱知道在宮中處處都要謹慎，為了自保他學會偽裝，小時候就懂得低調行事，韜光養晦。

在《資治通鑑》記載，「文宗幸十六宅宴集，好誘其言以為戲笑，號曰光叔。上性豪邁，尤所不禮。及上疾篤，日不能言。」唐文宗、唐武宗是李忱的姪子，但他們舉辦宮廷宴會時，常以逗李忱說話為樂，而當時李忱被封為光王，因此幫他取外號「光叔」，可見他們對自己的叔叔毫不尊重，也可看出李忱不被重視。

但唐武宗李炎漸漸發覺，叔叔李忱城府很深，因此他登基後，曾想方設法害死李忱，命人故意將他推入水或推下馬，甚至還扔他進糞坑，有野史記載，李忱為了躲避迫害曾一度出家，法名瓊俊，直到會昌六年（公元846年），唐武宗因吃仙丹而喪命，宦官仇公武、馬元贄想輔佐容易控制的皇子上位，李忱自然成為最佳人選。

豈料唐宣宗李忱正式即位後，他改變原本愚鈍的樣子，當時唐朝宦官專權、朝政腐敗，唐宣宗為了挽救國勢，勤儉治國，不僅減少賦稅，注重人才選拔，還貶謫李德裕，結束牛李黨爭，朝臣及宗室才驚覺唐宣宗以前都只是在裝傻，經過他的努力後，晚唐出現「中興」的小康局面，史稱大中之治，李忱也被譽為「小太宗」，不過大中十三年（859年），唐宣宗因吃丹藥中毒駕崩，享年49歲。