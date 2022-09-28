大陸考古團隊近日在開封北宋東京城州橋遺址中，發現州橋與附近汴河河堤，也讓河堤兩岸石壁上的巨幅壁畫重見天日，包含海馬、仙鶴、祥雲等圖案，印證了北宋《東京夢華錄》記載的內容，只不過根據史料與考古結果推測，現存的州橋應是明代以北宋為基底改建而成，北宋原始的州橋已不存在。

這次發現的巨幅石雕壁畫，驗證了北宋《東京夢華錄》的記載內容。(圖/新華社)

根據《大象新聞》報導，大陸國家文物局今日發布重大考古新成果，北宋時期的州橋遺址重見天日，州橋是北宋東京城禦街和大運河交叉點的標誌性建築，始建於唐代建中年間（780~783年），五代將其稱為「汴橋」，宋代改稱「天漢橋」，因為正對著大內禦街，又被稱為「禦橋」，直到明末崇禎十五年（1642年）黃河洪水淹城，才被掩埋在泥沙之下，而「州橋明月」被譽為汴京八景之一。

巨幅石雕祥瑞壁畫。(圖/新華社)

經過河南省文物考古研究院和開封文物考古研究院近4年的發掘，終於在近日發現州橋及附近汴河河堤，河堤兩岸石壁刻有大型海馬、仙鶴、雲紋等圖案，印證了北宋人孟元老著作《東京夢華錄》中記載的州橋史實，「近橋兩岸皆石壁，雕鐫海馬水獸飛雲之狀」，也為研究宋代運河、東京城歷史提供了重要的實物資料。

石雕壁畫中的「海馬瑞獸」。(圖/新華社)

不過根據考古挖掘結果和歷史文獻記載，考古團隊推測北宋州橋已不存在，現存的州橋是明代時期以北宋為基底改建而成，石壁上的大型雕紋也是北宋遺留而來，此外還保留了南北橋台以及原有的石岸，明代改建時將北宋的平頂設計改變為拱頂，形成磚石結構的拱橋，提升了漕運通行的能力。