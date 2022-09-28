印度一名苦行僧為了讓神明注意自己，竟高舉右手長達10多年時間，過程中從未放下，如今他的右手已經固定在同一個位置，且有些發黑、萎縮，他還在鏡頭面前又掐又捏，以證明自己的右手已經毫無感覺。

根據《Oddity Central》報導，來自北方邦的阿拉阿巴德（Allahabad）的阿卡拉（Mahant Radheypuri Juna Akhara）是一名印度教僧侶，近日一段他的受訪影片在網路上掀起熱議，他透露自己為了向神明致敬，過去10多年來一直高舉右手，他希望能藉此吸引神明的注意，所以從未把手放下來過。

從畫面中可以看到，他的右手有些發黑、萎縮，阿卡拉也表示，舉手的前幾年非常難熬，但後來手臂肌肉開始萎縮，導致整肢右手臂都變得麻木無感，像是卡住了一樣放不下來，影片中他還用左手捏右手臂，以證明自己所言不假。當被問到他要這樣舉手幾年時，阿卡拉回應自己沒有想過，因為他更喜歡活在當下，也希望在餘生中都能繼續保持這個姿勢。

不過阿卡拉並不是第一位這樣做的僧侶，印度男子巴拉帝（Amar Bharati）曾以「高舉右手45年的男人」而登上國際版面，他在1937年因為篤信濕婆神，決定成為一名苦行僧，儘管起初必須承受身體上的痛苦和生活中的不便，但他仍堅持「舉手」，希望可以透過自己的力量，向全世界傳達和平的訊息，終止世人的仇恨。