英國一名男子在非洲野外探險時，被毒蛇突襲咬傷，雖然被緊急送往醫院，卻因為血清不夠而耽誤病情，最終男子在6小時後過世，臨死之前他還給遠在英國的妻子傳送語音訊息，跟她做最後的道別。

根據《太陽報》報導，英國40歲男子威克（Sebastian Wicker）在非洲莫三比克從事土地相關工作，原本預計今年12月搬回蘇格蘭，和妻子亞曼達（Amanda）、剛學會走路的兒子一起生活，然而前陣子他到野外探險時，意外被毒蛇咬傷，醫護人員推測應該是森林眼鏡蛇（Forest Cobra）或黑曼巴蛇（Black Mamba）。

雖然威克被緊急送往醫院注射血清，但該醫院的血清不足，只好再用直升機將他送到更大的醫院救治，卻為時已晚，威克在被咬傷6個小時後離世，這段時間他過得非常痛苦，嚴重嘔吐、舌頭腫脹，還有呼吸困難的現象，不得不打嗎啡來緩解他的不適。

而且威克似乎感覺到自己即將死去，在離世前還給遠在英國的妻子發送語音訊息道別，他告訴對方自己遭毒蛇咬傷，正在逐漸失去知覺，亞曼達看到後急忙回覆，但這則訊息始終收不到回音，甚至連已讀都沒有，不久後她就接到威克同事的電話，告知她威克死亡的消息，亞曼達只能在電話另一端痛哭，「我無法想像他受了多少苦，現在回憶起當時的狀況仍讓我感到心痛。」