Russian man asking a bro friend to break his leg to avoid the military draft.

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俄羅斯總統普丁近日下達「部分動員令」，徵召30萬預備役軍人，導致大量役男為了逃避兵役，紛紛逃出國外，甚至不惜「自廢武功」，要友人從樓梯上猛力跳下，踩斷自己的腿，藉此躲避徵召，駭人影片曝光後引爆網友熱議。

綜合外媒報導，俄羅斯為了加強入侵烏克蘭的力道，頒布部分動員令，引發國內大規模示威和逃亡潮，不僅喬治亞、哈薩克及蒙古邊境出現綿延數公里的隊伍，還有人採取激進的手段，藉由將自己弄成殘廢來躲避兵役。

近日網路瘋傳一段俄國男子不惜「自廢武功、斷腳筋」的影片，畫面中可見，他半躺在樓梯間，接著將腿部伸直，放在樓梯上，製造出「斷骨空間」，接著要求友人從樓梯高處跳下。對方照做後，瞬間的重力加速度應聲折斷男子的腿骨，當下還能聽到骨頭斷裂的聲音。友人在幫他斷腳筋後，也一度露出懊悔的表情。

而男子寧願忍受痛不欲生的劇烈痛楚，也不願上戰場的行徑，引來網友兩極反應，有人認為男子貪生怕死，但也有不少人力挺，「斷腿總比戰死好」、「看得我好痛，但我真的沒辦法怪他們」。