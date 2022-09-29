大自然的鬼斧神工！大陸近日網上流傳一段影片，有民眾稱在吉林的山林發現「萬卷天書」，鑲嵌在懸崖峭壁，只見畫面中岩壁上有許多塊石頭，呈現一片一片的，乍看之下像書堆在岩壁上，而此景位於吉林省白山市長白縣的望天鵝風景區。

該座岩壁位於吉林白山市長白縣望天鵝風景區，被稱作「天書庫」。（圖翻攝自微博/上游新聞)

根據《上游新聞》報導，「萬卷天書」岩石位於白山市長白縣望天鵝風景區，被稱作「天書庫」，風景區負責人透露，園區今年並未開放，而且影片中的楓葉都紅了，不過近日楓葉才剛轉紅，推測這段影片應該是先前拍攝的，而天書庫屬於火山地質的柱狀節理地貌，特徵非常特殊，在其他地區也較少見。

負責人進一步解釋，雲南、福建也有這種地貌景點，但類型沒有望天鵝風景區的豐富，不過園區裡還有許多更具代表性的地貌，例如天書展冊、石轉運來、千手觀音，都屬於不同型態的玄武岩，還有千柱峰、珍珠簾瀑布、吊水壺瀑布等著名景點，相較之下，雖然天書庫在風景區裡反而比較不起眼。

而天書庫如何形成？重慶市地理遙感中心史姓專家分析，天書庫為玄武岩柱狀節理地貌，是火山爆發後所形成，受到熱脹冷縮的關係，岩漿冷卻後變成四邊形、五邊形或六邊形的玄武岩，之後可能岩漿噴發冷卻後，又發生傾覆的狀況，因而變成如今的地貌特徵。