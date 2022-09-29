大陸網路上瘋傳一段捉姦影片，一名正宮帶著娘家人突襲，將出軌丈夫和小三捉姦在床，不過最讓眾人錯愕的是，正宮並非省油的燈，憑著一己之力「1打2」，不僅手撕小三，更一舉打爆出軌丈夫，最後娘家人擔心出事才急忙將正宮勸下。

根據網路上瘋傳的影片可見，正宮帶著娘家人浩浩蕩蕩前往一處民宅捉姦，發現兩人確實有染。正宮見丈夫光著身體，只穿著一件內褲，身旁還有小三，當場情緒失控，爆氣狂扯小三的衣服和頭髮狂踹，一路從床上打到地面，小三只能被動的承受對方的暴行，毫無反擊的能力。

但即便如此，正宮還不消氣，緊接著又撲向丈夫一陣拳打腳踢，揍得丈夫完全無力反擊，幾度想落跑，無奈出入口被人牆堵住，只能任由老婆狂毆洩憤，更沒餘力保護小三。

激烈的場面持續好一陣子之後，正宮的娘家人擔心再打下去會出事，這才上前制止。目前尚不清楚後續發展，但影片曝光後隨即引爆網友熱議，紛紛留言直呼「女人打架真的剽悍」；也有人認為捉姦沒問題，但打人就是不對，「原來正宮如此火爆，換做我是老公，也會想出軌」、「小三跟老公應該直接報案、驗傷」。