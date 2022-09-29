越南一名女子在21歲生了一場大病，做了許多治療都沒有效果，她聽了一名醫生的話，戒掉固態食物，只靠喝水過活，沒想到身體竟真的逐漸好轉，女子也養成了只喝水、不吃東西的習慣，雖然她如今已經63歲，但身體仍非常健康，甚至成為瑜珈老師，可以做出大部分年輕人都做不到的動作。

41 năm không ăn cơm hay thịt cá, người phụ nữ kỳ lạ chỉ uống nước lã mà vẫn khỏe mạnh https://t.co/QriMG7S474 — Tin tổng hợp 247 (@ztintonghop24hz) September 22, 2022

根據越南媒體報導，63歲女子阮氏銀（Nguyễn Thị Ngôn）是一名瑜珈老師，居住在隆安省芹德縣（Cần Đước）的小鎮，當地人都知道她的神奇事蹟，長達40多年沒有吃過任何東西，只靠喝水、果汁過活，她表示自己每天至少會喝4公升的水，剛起床30分鐘內就先喝掉1公升，通常她會在水裡加入檸檬汁、糖或鹽，偶爾也會加入椰子水、甘蔗汁或柳橙汁，除此之外的東西全都不吃。

阮氏銀透露，以前她和普通人一樣，會吃飯、麵、魚、肉等固態食物，然而21歲那年她生了一場大病，導致視力下降，眼前一片漆黑，還常常嘔吐，動眼科手術前的檢查報告顯示，她罹患血液方面的疾病，但不管怎麼治療都治不好，直到遇到一名醫生，要她回去喝鹽水、糖水，必要時可以加入果汁，除此之外什麼都不要吃，沒想到不久後她就真的恢復視力，身體也逐漸好轉，從此之後她便一直維持這樣的飲食方法。

不過因為這個方法並不科學，所以醫生請她不要把自己的名字透露出去，擔心會因此受到抨擊，阮氏銀也相當遵守約定，儘管如今醫生已經過世，也沒有任何人知道他的姓名，就連親近的家人她都沒有說。起初家人還很反對她的「喝水治療法」，還威脅要和她一起絕食，但看到她的身體真的漸漸好轉，就不再要求她吃固態食物。

阮氏銀目前仍相當健康，平時也經常鍛鍊身體，可以做到許多年輕人都做不到的高難度瑜珈動作；除此之外，她還去學習針灸，成為針灸協會的會員，希望透過自身經驗幫助他人，致力推廣健康的生活，但她不建議任何學習她的飲食方式，因為除了喝水以外，她認為信仰也是幫助她痊癒的原因之一。