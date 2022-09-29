大陸山東省一戶人家近日因為停電，導致家中鐵捲門打不開，加上又沒窗戶，無法出入，但孩子又急著上學，爸爸只好「破牆」將孩子順利送到學校。消息一出讓不少網友看傻眼，直呼「爸爸真是個狠人！」

綜合陸媒報導，山東臨沂市一名李姓女子透露，26日一早準備外出時，發現家中的電動鐵捲門因為停電無法開啟，加上又沒窗戶，一家人被困在家中，但眼見著女兒上學快要遲到，丈夫只好先行拿出榔頭破牆，幸好用石膏板做的牆沒有這麼堅固，5分鐘之內就砸出一個直徑50公分、可以出入的小洞，順利將女兒送到學校。

男子事後提到，跟牆壁的維修費用相比，「送女兒上學比較重要」，而經過此次停電事件，他與妻子也決定做個推拉門，以備不時之需。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「爸爸真是個狠人」、「孩子：我沒說過我要去上學呀」、「求娃的心理陰影面積」、「現代版鑿壁借光」。不過也有人認為十分危險，直言若是遇到火災，後果不堪設想，「趕緊換個安全門吧」、「消防安全意識必須有呀」。