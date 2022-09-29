古人愛喝酒，魏武王曹操用杜康解憂，唐朝詩人李白喝四斤酒照樣寫詩，東晉詩人陶淵明更是嗜酒如命，這些古人都是出了名的好酒量，但為何他們可以千杯不醉呢？歷史學家指出，當時的酒其實度數不高，再加上後世對於古時候量詞的誤解，才會造成他們千杯不醉的錯覺。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲表示，在翻閱古籍的時候經常看到「李白斗酒詩百篇」、「武松十八碗過景陽崗」，這種豪飲卻不會醉的狀況是真的嗎？首先，元代以前的釀造技術不高，並沒有蒸餾酒，平時大家喝的都是糧食酒、果酒，酒精濃度一般不超過19度，和現代大部分的紅酒差不多，因此通常都只會喝到微醺的程度，不至於醉到完全斷片。

再者，于賡哲指出，後世對於古人使用的量詞其實存在誤解，宋代作者沈括在《夢溪筆談》就曾提出質疑，認為古人的飲酒量過大，動不動就喝數十斤甚至百斤以上，比如「漢人有飲酒一石不亂」，經常說自己喝酒一斛，換算下來等於二斗七升，讓沈括不禁懷疑「人之腹中，亦何容置二斗七升水邪？」

對此，大陸文史學家王瑤在《文人與酒》中提出看法，認為古時候的「斗」不是指容量，而是指裝酒容器的形狀，所以一斗酒也就等於現代的一大碗，而「石」則是依循權量的習慣使用，比斗更大的就叫石，並沒有實指重量，因此也就不存在古人豪飲卻千杯不醉的情況了。

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