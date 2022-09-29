生吃活的動物不僅殘忍，還可能將寄生蟲吃下肚。近日網路上流傳一段影片，只見一名女子大啖小螃蟹，不過螃蟹在碗裡還是活的，螯足不斷狂動，女子絲毫未感到害怕，一口一口將螃蟹咬碎吃下肚，影片曝光後，讓不少人全看傻。

抖音（TikTok）影片可見，一名女子似乎正在拍攝吃播，當時她準備了一大碗小螃蟹，而且牠們都還是活的，在碗裡活蹦亂跳，但女子似乎沒有打算進行烹煮與調味，直接把小螃蟹放進嘴裡咬，完全不怕被螃蟹的螯足夾傷嘴巴，吃得津津有味。

影片曝光後，不少網友全嚇傻，表示「直接生吃也太噁了吧」、「好殘忍，螃蟹應該很痛」、「大口吃進寄生蟲」。不過大陸有些直播主播為了流量會生吃動物，先前就有一名男子生吃2隻蜜蜂，嘴巴還被螫傷，除此之外，在韓國及泰國等也有生吃文化，例如韓國喜歡吃活章魚，現切章魚直接生食，泰國還有「活跳小蝦」料理，將活蝦拌調料吃下肚。

不過生吃還是要注意，根據食品藥物管理署指出，水產魚類在養殖過程中，可能會受到寄生蟲污染，例如最常見的「海獸胃線蟲」（Anisakis），該蟲會寄生於人類的胃壁或小腸壁，引發腹痛、噁心、嘔吐、腹脹、腹瀉、糞便含血或輕微發燒等症狀，不過海獸胃線蟲在-35°C以下低溫冷凍15小時以上、-20°C冷凍7天以上或高溫烹煮就無法存活，建議民眾食用海鮮時還是要煮熟。