有些人好奇心強，會想測試動物的能耐到底在哪。俗稱「鱷魚火箭」的鱷雀鱔生性兇猛，身上還覆蓋宛如鐵甲的硬鱗，大陸一名網友為了試驗鱷雀鱔有多厲害，將牠與電鰻放進同一個魚缸，豈料大戰幾回後，鱷雀鱔不敵電擊而喪命，影片曝光後，不少人認為這是虐待動物。

微博近日流傳一段影片，網友將鱷雀鱔放進裝有電鰻的水缸，電鰻看到有敵人入侵，馬上就展開攻擊，鱷雀鱔被電到後瞬間翻肚，隨後趕緊游向另一側，經過好幾次攻擊後，鱷雀鱔完全沒有反擊的餘地，就連正常游泳都有困難，最終敗給電鰻。

但結果卻讓網友傻眼，更怒批不公平「虐待鱷雀鱔，強烈譴責」、「老實說，這種實驗毫無意義，跟體型大小也沒關係，難道100公斤的胖子就不怕電嗎？」、「你有看過體育比賽嗎？50公斤級能和90公斤級的打嗎？」、「體型相當才公平吧，鱷雀鱔比電鰻小很多」、「一個物理攻擊，一個魔法攻擊，肯定打不過」。

鱷雀鱔又名福鱷，臺灣命名為錘骨雀鱔，俗稱「鱷魚火箭」，牠的嘴部類似鱷魚因而得名，短吻且有兩排匕首般鋒利的牙齒，身長可達2.4至3.0公尺、體重至少 91至159公斤，身體覆蓋一層菱形釉層硬鱗，類似於牙齒的琺瑯質，就像穿著鋼盔鐵甲，由於牠們什麼都吃，所以有鱷雀鱔棲息的水域，幾乎很少有其它魚類生存。