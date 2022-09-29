日本一名海產加工廠因特殊的員工管理方式，多次登上媒體版面，廠長透露，加工廠員工可以「隨心所欲地出席」，想幾點來就幾點來，就算臨時有事或心情不佳，都可以直接曠職，不用事先告知老闆，這種自由的上班模式不但沒有惹出麻煩，公司業績甚至還蒸蒸日上，讓大眾都看傻了眼。

綜合日媒報導，巴布亞新幾內亞海產（パプアニューギニア海産）因為特殊的員工管理方式在網路上引發熱議，近日還吸引綜藝節目《がっちりマンデー！！》前去採訪。不過早在2016年，加工廠廠長武藤北斗就在《朝日新聞》中發布過文章《尊重你喜歡的東西，讓工作變得輕鬆》，介紹加工廠的員工管理方式。

內容指出加工廠內不存在一般公司的「輪班制」，兼職員工可以按照想要的時間上下班，只要在周一到周五的8:30~17:00的時段內出現就好；除此之外，如果臨時有事或不想上班，也無須通知公司請假，可以直接缺席。武藤北斗表示，這項規定起初是為了方便在職媽媽，她們經常因為孩子需要請假，但提前告知主管這件事讓人備感壓力，於是乾脆取消。

再者，在加工廠內也不必做自己不喜歡的工作，公司每2個月就會進行一次問卷調查，要員工填寫對每項工作的喜愛程度，再以此為依據重新分配，防止員工出現怠惰或消極的態度。

武藤北斗表示，公司的商品只有原產於巴布亞新幾內亞的蝦子，年營業額卻高達1.3億日元（約新台幣2860萬），唯一的祕訣就是「善待員工」，有些人或許會質疑，這種作法會對公司造成麻煩，但他打破疑慮直言，自從這種自由的上班模式推出後，就再也沒有員工離職，自然省去了應徵與培訓的成本，老員工因為熟悉工作，效率也會提升，就能夠生產更大量的產品。

至於這種上班模式為何會成功？武藤北斗表示，公司沒有制定每日目標，因此遇到沒人來的日子也無所謂，而且在加工廠上班的都是兼職員工，沒有工作就拿不到薪水，為了賺到更多的錢，就算他們因為不得已的事情曠職，也會改天再補回來，所以其實很少出現「零出席」的狀況。