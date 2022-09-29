唐朝第一美女「安樂公主」，從小備受父母寵愛，導致她個性驕縱、荒淫無度，她因未婚懷孕趕緊下嫁，豈料丈夫死後，她馬上又投入丈夫堂兄弟的懷抱，不僅如此，她的權力慾極強，甚至想效仿武則天臨朝聽政，還毒殺自己的父親，最終因政變而亡。

唐中宗李顯被廢流放途中，與韋皇后生下小女兒，當時情況窘迫，唐中宗匆忙脫下衣服包住孩子，因此取名「李裹兒」，她從小天資聰穎、外貌可人，父母對她寵愛有加，祖母武則天將唐中宗召回洛邑後，重立他為皇太子，秀外慧中李裹兒也受武則天的喜愛，甚至將她收至宮中養育，待唐中宗復位後，封為「安樂公主」。

由於李裹兒從小受家人寵溺，導致她長大後性格驕縱，不僅強奪民田民房，還大肆開府設官、賄買官爵，私生活也很淫亂，曾與武崇訓私會還意外懷孕，兩人才趕緊結婚，婚後6個月就生下一名男嬰，但李裹兒依舊不收斂，甚至與丈夫的堂兄弟武延秀曖昧，在丈夫被殺後，她馬上就嫁給武延秀，並生下一子。

唐中宗即位後，韋皇后有意干政，而安樂公主仗著母親一起弄權享樂，而且她從小被祖母武則天教育，對權力也非常渴望，史書曾記載，安樂公主在韋皇后默許下，向唐中宗索要「皇太女」的地位，想要當儲君，上官婉兒的墓誌也記錄下這段歷史，她曾極力阻止唐中宗立「皇太女」一事，先後向唐中宗進諫4次。

博物館副館長高朋濤曾介紹，安樂公主墓在2006年長安區被發現，她的墓室為長斜坡墓道單室土洞墓，非常簡陋，墓誌也很簡單，僅300字，但卻紀錄她跌宕起伏的一生，墓誌寫到「密行鴆毒中宗暴崩」，證實韋皇后與安樂公主合謀，用有毒的蒸餅殺害唐中宗李顯，她掌握軍隊試圖謀反，李隆基與太平公主聯合發動唐隆政變，安樂公主梳化時得知亂兵攻來，逃命不及遭斬首，得年25歲，死後被貶為「悖逆庶人」，廢除皇室身份，被殺近半年才被草草下葬。