泰國一間酒吧近日遭小偷闖空門，然而躺在門口的哈士奇，看到陌生人出入，竟沒有吠叫或上前驅趕，而是抬頭看了一眼又趴回去繼續休息，監視器畫面曝光後，不少網友都忍不住爆笑；不過飼主事後解釋，哈士奇是因為生病了，且一直沒治好，才會這樣無精打采。

根據泰媒報導，泰國網友奧辛西里（Phuriput Aowsinsiri）在甲米府經營一間酒吧，日前凌晨2點打烊後，他和工作人員外出吃飯，未料竟遭小偷闖空門，從他分享的監視器畫面中可以看到，一名戴著頭巾的男子從窗戶爬進店內，洗劫裡面的財物。奧辛西里在臉書發文調侃，「那個人的頭懸在半空中，我還以為是蜘蛛人呢！」並表示自己已經報警，要附近的居民多加小心留意。

不過在影片裡更吸引網友注意的，是躺在店門口休息的哈士奇，小偷進入店內後，牠只回頭看了一眼，沒有吠叫也沒有站起來攻擊，就又趴回去繼續睡覺，讓大家都忍不住笑說，「二哈不意外」、「牠把哈士奇的天性發揮的淋漓盡致」、「這隻哈士奇是不稱職的看門犬，希望你能盡快抓到小偷」。

奧辛西里受訪時解釋，哈士奇看到小偷沒有吠叫或驅趕，是因為牠生病了，排泄系統出了問題，但看過許多醫生都不見好轉，才會每天都有氣無力的，因為自己很愛狗，所以一直把牠帶在身邊照顧，沒有讓牠獨自留在家裡，同時也希望可以找到更好的醫生，早日把愛犬的病治好。