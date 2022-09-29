眾所皆知，古代皇帝後宮佳麗三千，嬪妃們為了拚上位，除了成為寵妃之外，就是一舉懷上龍種，希望能夠母憑子貴。但是否能夠成功受孕，最主要還是取決於皇帝的意願，若是皇帝不允許，就會在完事後，命太監替侍寢妃子「揉屁股」，不給妃子留下龍種的機會，而這也是每位嬪妃侍寢後最怕面對的一件事。

根據《搜狐網》報導，清朝侍寢流程繁瑣，首先，皇帝會在用晚膳時「翻牌子」，確定好哪位嬪妃侍寢；而被點名的妃子當晚需以裸體的狀態，全身包裹著被子，被太監扛進皇帝寢宮，接著在床榻前退去身上的棉被，從皇帝的腳邊鑽進被窩侍寢。

值得注意的是，皇帝即便身為一國之君，交歡過程仍受到限制，太監會在妃子侍寢約莫半個時辰後，在屋外大喊「時間到了」，這時候皇帝就要停止，若皇帝還意猶未盡，太監最多還會再提醒兩次，直到第三次，皇帝就必須立刻停止行房，讓太監入內將妃子扛走。

《清朝野史大觀·清宮遺聞》中就曾記載，帝王與妃子交歡後，敬事房總管太監就會請示皇帝「留還是不留？」皇帝若說不留，則「總管至妃子後股穴道微按之，則龍精皆流出矣」。皇帝說留，就會將當前時間記錄在冊，以備日後授孕求證。此一方法是古代宮廷房事後的「緊急避孕」補救措施，但因為帝王《起居注》缺乏詳細記錄，成效為何尚不得而知。