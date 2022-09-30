大陸河南省輝縣市掛壁公路，近日傳出發生「羊群效應」，近百隻山羊跟隨領頭羊，集體跳崖斃命，造成飼主損失10萬人民幣（約新台幣44.5萬元）。對此，趙姓飼主事後受訪時駁斥網上傳言，並指出羊群失控墜崖的關鍵原因。

根據《瀟湘晨報》報導，這起羊群效應事件發生在本月24日上午，趙姓飼主表示，當天他從山上牧場趕著羊群要到山下販售，沒想到經過掛壁公路一段100多公尺長的隧道附近時，羊群疑似被隧道內的燈光嚇到而失控亂跑。

趙男指出，這些山羊從小就養在山裡，沒見過隧道，第一次看到隧道燈光而受到驚嚇，所以出隧道後才會倉皇跳崖，「不是網上傳的什麼汽車喇叭嚇到了」。再者，死亡數量也並非謠傳的90幾隻，失控跳崖的僅20隻，其中18隻斃命，損失大約2萬人民幣（約新台幣8.9萬元）。

對此，湖南師範大學動物學教授鄧學建表示，所謂的羊群效應多發生在綿羊身上，山羊因為平衡感好、敏捷性強，所以集體跳崖的情況較少見，此案未必僅是受到隧道燈光影響，畢竟山上應該也經常看見閃電等自然現象，必須針對公路狀況、隧道口距離，以及出隧道時羊群的情況，進行多方分析，才能探究出真正原因。