美國加州一名20歲女子為了救貓，一時情緒失控，憤而開車將疑似正在虐貓的男子撞飛，導致該名男子當場死亡。事後女子遭到警方逮捕，並且可能面臨25年以上刑期或是無期徒刑。

綜合外媒報導，居住在加州的伊瑟（Hannah Star Esser）25日開車時，在賽普里斯市（Cypress）葛雷漢街（Graham Street）9700街區，目擊一名40歲的男子維克多（Luis Anthony Victor）疑似試圖輾死一隻貓咪，隨即下車與對方理論。

警方表示，伊瑟當時對維克多不斷爆粗口，後來又回到自己車上，但是她並非將車子開走，而是故意加速撞向對方，導致維克多被撞上擋風玻璃後，在空中翻了幾圈，接著摔落地面，當場身亡。伊瑟表示，自己是為了阻止維克多開車輾死小貓，才會憤而犯案。

由於伊瑟的手機有錄下當時的爭執過程，因此面臨了謀殺罪名，目前依100萬美元（約新台幣3184萬元）保釋金關押中。不過伊瑟的行為是否與救貓有關仍在調查中；檢方也稱，伊瑟此舉是「藐視人命」，若屆時罪名成立，可能被判處25年刑期，甚至是無期徒刑。