古人相信有死後世界，希望屍身能永世不滅，因此非常重視喪禮儀式，對於陪葬品也很講究。古人有崇玉的傳統，甚至認為玉石有不朽的效果，在古時皇室貴族陪葬品中，經常可見玉衣、玉琀、玉握、九竅塞、玉枕等，甚至還會在肛門塞入玉器。

綜合陸媒報導，玉衣入葬概念始於西漢中早期，武帝時代盛行，止於東漢末年，西晉葛洪在《抱朴子》就曾寫下「金玉在九竅，則死人為不朽」，而專門為保護屍體而製造的隨葬玉器稱作「葬玉」，葬玉的款式非常多，包含玉衣、玉琀、玉握、九竅塞、玉枕和鑲玉棺等，其中玉衣又被稱作「玉匣」，指的是兩漢皇帝和諸侯王等高級貴族死後所穿的殮服。

「九竅玉塞」則是指將死者九竅堵住，包含雙眼、雙耳、鼻孔、嘴、肛門和生殖器，可防止人體內的精氣外溢，使屍體達到不朽的作用，不過玉石雖然沒有防腐效果，但人死後肛門肌肉就會鬆弛，導致人體內液體流出，而腸道內的細菌多，流出的液體會加速屍體腐壞，因此塞住也是有一些作用的。

西漢中山靖王劉勝及妻子竇綰墓中還出土2件金縷玉衣，是考古史上首次發現且最完整的，劉勝金縷玉衣是使用金絲編織，將2498塊玉片串在一起，除了玉衣外，還出土一些塞、蓋在死者身上的小玉件，例如頭部的眼蓋、鼻塞、耳塞、口琀，胸部、背部的玉璧，下腹部的生殖器罩、肛門塞和手中的璜形玉飾，而東漢中山簡王劉焉墓還出土蟬形玉琀，象徵生命再生。

除了漢朝有玉葬概念，周邊的國家也有崇玉傳統，公元前122年，第二代南越王趙眜病逝，他同樣也使用玉殮葬，保持屍體不朽，身穿絲縷玉衣下葬，由2291枚玉片編製而成，玉衣底下墊珍珠枕，口中塞絲織物包裹的珍珠，面罩上還覆蓋兩塊精美玉璧，手握玉觿，雙腳下有一件雙聯璧，玉衣內外覆蓋24件玉璧，底下還有5件，身體兩側各有3件，當時的人相信靈魂不死，墓內還使用多樣禮儀用具，認為有引領墓主人靈魂升天的作用。