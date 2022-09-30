古代封建社會，男人一夫多妻被視為是權力的象徵，而女人僅是丈夫的附屬品，相較於正妻，之後再納入的女子終究只能作為妾室。但古代還有一類女子被視為男性的娛樂工具，地位比妾還要卑賤，不僅用於招待客人，就算父子「共用」也沒人敢吭聲。

根據《搜狐網》報導，古代男人娶妻納妾都有既定的流程要遵守，明朝更明訂，親王納妾最多不超過10人，郡王限制在4人，一般臣子則必須年過40歲，並且無子嗣才能納妾。但所謂的「姬」，地位卻比妾還要卑賤，隨隨便便就能帶回家。

姬妾的出身不高，她們有些是女俘虜，有些是主人在大街上買回來的，也有些是主人間賭博玩樂的籌碼，甚至是利益輸送下的犧牲品，她們沒有人身自由，地位也極低；平時除了從事家務勞動，還要為主人服務，就算是父子共用也不稀奇。

姬妾的存在只是作為取悅男性的娛樂工具，主要任務是在宴客場合上歌舞助興，讓賓客盡歡，如果被客人看上，甚至可以隨意被帶走；如果主人不高興也可以隨意轉手賣出，處境十分悽慘。