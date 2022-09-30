誤會大了！西藏邊檢總站派出所近日接獲村民報警，稱家裡闖入一隻小老虎，趕緊向警察求援，而員警趕緊穿上裝備，邊提醒民眾要保護自身安全，豈料他們火速抵達現場後，才發現闖入的並不是老虎，而是大陸二級保護動物「石虎」。

根據《西藏日報》報導，西藏邊檢總站山南邊境管理支隊勒布邊境派出所在23日凌晨，接獲轄區村民報警，稱家裡出現「小老虎」，由於擔心村民的安危，員警當下一邊穿裝備，一邊提醒對方注意安全，而抵達村民的家後，發現本尊竟是大陸二級保護動物「石虎」。

不過石虎的頭部、腿部多處受傷，員警將牠帶回派出所治療，照顧5天後，石虎狀況逐漸好轉，也恢復原本的行動力，與縣林業部門經過溝通後，將牠野放回轄區勒布溝景區的野狼谷森林，而石虎的照片曝光後，不少人都直呼好萌，乍看之下宛如一隻虎斑貓。

臺北立市動物園介紹，「石虎」（Leopard Cat）俗名又稱為豹貓、山貓、錢貓，屬於瀕臨絕種的保育類野生動物，體長55至65公分，體重約3至6公斤，體型類似於家貓，不過石虎的耳後為黑底白斑，眼睛內側還有向上延伸的2條白線，以為小型哺乳動物為食，例如老鼠、松鼠、野兔，也會捕食鳥類、青蛙等小動物。