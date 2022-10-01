英國一對夫妻近日搭機飛往位於地中海東部島國的賽普勒斯，沒想到妻子卻在飛行途中驚覺身旁的丈夫失去意識，雖然降落後將其緊急送醫，但到院時就被宣告死亡，當地警方也證實，男子在飛行中就已經過世。

綜合外媒報導，英國一名63歲男子，上月26日和妻子相偕搭機飛往賽普勒斯的帕福斯（Paphos），然而飛行過程中，妻子突然發現他失去意識，當場嚇壞，緊急向機組人員求救，並在飛機降落後將其送醫，但丈夫並未恢復意識，抵達帕福斯綜合醫院時就被宣告死亡。

當地警方指出，「可以確定的是他在飛行途中就死亡了」，目前初步排除他殺或其他犯罪事件，至於男子的死因基於隱私，無法透露更多的資訊。

事實上這樣的事件不只一樁，在香港生活15年的40多歲助產士羅茲（Helen Rhodes），8月5日和家人踏上返英的旅程時，上機沒多久後就在睡夢中離世，無奈飛機無法臨時降落，因此丈夫和2個小孩只好忍受悲痛，一路伴屍8小時才落地。