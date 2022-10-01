大陸廣東一間購物中心日前發生一起離譜事件，一名31歲男子踹飛7歲男童後，隨即離開現場，畫面曝光後引爆網友怒火，警方調查發現，起因是男子的2歲兒子被男童推倒，為了幫兒子報仇，才會飛踢洩憤。

綜合陸媒報導，廣東省珠海市一對父母上月4日帶著2歲兒子到當地一間購物中心逛街，結果兒子不慎被一名7歲男童推倒，31歲的吳姓男子得知兒子被男童推倒後，氣得想去找男童興師問罪，妻子見狀後抱著兒子試圖攔阻，但依舊拉不住怒火中燒的丈夫。

根據監視器畫面可見，吳男成功繞過妻子後，直接助跑踹飛當時正在看著電視牆的男童，隨後與妻小離開現場。受害男童被踹趴在地後，嘴巴也因此撞傷，忍不住嚇得放聲大哭，附近目擊的民眾全都看傻眼，不解一個大人為何無故欺負年幼的孩童。

男童的父親得知此事後隨即報警，吳男不久便遭警方循線逮捕拘留，還被處以罰款。至於受害男童經醫師診斷，僅嘴巴受傷，並沒有骨折或其他外傷。