夜市經常能看到糖炒栗子，是著名的傳統美食，而糖炒栗子其實早在宋朝就已出現。大陸歷史專家在節目中提到，南宋詩人陸游曾在書中寫下，東京汴梁城有一家專賣糖炒栗子店舖，不過當時為何會出現糖炒栗子，其實與鐵鍋、糖普及有關。

根據《央視網》報導，種植和吃栗子的歷史很悠久，可追溯到西周時期，《詩經》記載「栗在東門之外，不在園圃之間，則行道樹也」，顯示周朝時栗樹很普遍，《史記．貨殖列傳》還紀錄下古時種植栗子的情景，另外在《呂氏春秋》也有寫下「果有三美者，有冀山之栗」，其中「冀山之栗」指的就是如今北京周邊燕山山脈所產的板栗。

而糖炒栗子出現時間則是宋朝，南宋詩人陸游在《老學庵筆記》曾寫道，東京汴梁城有一家專門賣糖炒栗子的店舖，可見這項美食在宋朝已開始推廣，歷史專家提到，鐵鍋與糖到了宋朝開始普及，促使糖炒栗子的出現，更開玩笑的說，或許在畫家張擇端所畫的《清明上河圖》中，也能看見賣糖炒栗子的店舖。

除此之外，陸游非常喜歡吃栗子，甚至為栗子作詩，在《夜食炒栗有感》寫下「山栗炮燔療夜饑，喚起少年京輦夢」，糖炒栗子不僅盛行於宋朝，在清朝依舊深受民眾喜愛，清嘉慶年間學者郝懿行在《曬書堂筆錄》記述，他小時候愛吃炒栗子，長大後到京師入國子監，看到街上有攤販在賣糖炒栗子，還生動描繪炒栗子的情景，「及來京師，見市肆門外置柴，副軸人嚮火，一人坐高几子，操長柄鐵勺，頻攬之令勻遍。」