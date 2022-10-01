楊貴妃被唐玄宗賜死後，屍體就地掩埋，唐玄宗隔年命令宦官高力士尋找她的屍體，發現她的遺體已腐敗，但香囊卻還很完整，史書記載內容讓歷史學家非常困惑，為何用絲織做的香囊能不腐，直到打開唐朝地宮後，才知道當時的香囊很可能是用金銀所製。

觀復博物館館長馬未都提到，唐玄宗李隆基寵愛楊貴妃，日夜不聞朝政，使國家由興轉衰，引發安史之亂，將士認為楊貴妃是禍源，在公元756年發生馬嵬坡之變，要求皇帝殺死楊貴妃，據《舊唐書楊貴妃傳》記載，楊貴妃被勒死後就地掩埋，宦官高力士費了一番功夫找到遺體，回來後向唐明皇稟報「肌膚已壞，唯香囊猶在」。

不少歷史專家難以理解，認為香囊僅為絲織物，為何埋在土裡1年不會腐壞，直到唐朝法門寺地宮打開後，發現唐代皇家香囊竟是使用金銀所製，地宮出土「鎏金雙蜂團花紋鏤空銀香囊」，是迄今發現最大一枚的唐朝香囊，呈現鏤空的球體，分成上下兩個半球，中間以合葉鉸鏈相連，用鉤環控制香囊的開合。

香囊下半球內還有兩個同心圓組成的平衡環，裡面連接放香的杯子「香盂」，並與球體相連，利用重心與平衡的原理製作，焚香時不論怎麼轉動都不會倒，而球體上還相連一條鍊子，金銀所製的香囊在唐朝屬時髦配件，貴族生活中很常見，宮中的嬪妃都會使用，不僅會隨身攜帶，甚至還會掛在床的帷帳上或放進被褥裡，不只唐朝貴族女性習慣配戴香囊，貴族男性也是如此。