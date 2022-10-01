明朝開國皇帝朱元璋，歷史對其評價褒貶不一，他為了增加國庫收入甚至不惜大力提倡賣淫，還開設16間國營妓院，唯獨對朝廷命官祭出嚴格規定，一旦違反就大禍臨頭！

根據《搜狐網》報導，明太祖朱元璋為了增加國庫收入、刺激消費，在金陵城的鬧市設置了16間國營妓院，又稱「大院」或「舊院」，裡頭的女子都是在官府備案過的「正式員工」。

不過這些妓女服務的對象並非朝廷命官或貴族，曾任《元史》編修工作的王琦，在《寓圃雜記》中提到，朱元璋明確下令「官吏宿娼，罪亞殺人一等；雖遇赦，終身弗敘，其風遂絕。」也就是說，朝廷官員不得和妓女發生關係，違反者嚴重程度僅次於殺人罪，就算被赦免也會遭到革職，且永不錄用。

除了官員之外，一般商人、市民都能進入國營妓院光顧，尤其是那些家財萬貫的富商巨賈，更是歡迎，只要這些人玩得開心，國庫自然可以從中獲得穩定收入，緩解國庫危機。

至於官妓的來源主要分為三類，第一種是元朝滅亡後的蒙古族後裔；其次是因為家貧等原因被迫下海的女子；最後則是因為政治等原因被懲罰而淪落至妓院者。