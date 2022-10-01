國外一名漁夫近日在沙灘上發現鯊魚的卵鞘，透過陽光可以看到，裡面還有胚胎在扭動，他隨後將卵鞘帶回家，打算孵化牠再放回大海，罕見畫面曝光後，讓不少人直呼不可思議，而漁夫也解釋鯊魚的卵鞘，又被稱作「美人魚的錢包」。

根據《LAD BIBLE》報導，漁夫在抖音@zoo_look_fishing透露，近日他在海灘發現一顆膠囊狀物體，仔細一看才知道是鯊魚的卵鞘，陽光下照射時，還可以看見裡面有胚胎，卵鞘又被稱作「美人魚的錢包」（mermaid's purse），擁有極堅硬的外殼保護胚胎。

而母鯊產完卵後，通常都是直接離開，不會留下來照顧，因此卵鞘大多數都附著在海底的石頭上，豈料這顆卵鞘意外被沖上岸才被發現，漁夫提到，他發現的卵鞘通常都是空的，第一次看到有鯊魚胚胎在裡面，他同樣也感到很新奇，之後決定將卵鞘帶回家，為牠打造生態環境協助孵化。

漁夫也解釋，他不打算將卵鞘丟回海裡，主要是因為卵鞘無法附著在岩石上，放回來依舊會被沖走，若又沖回沙灘必死無疑，事隔1天漁夫還拍片報平安，表示小鯊魚還活著，之後也會陸續分享鯊魚的狀況。影片曝光後，不少人驚呼「原來鯊魚的卵長這樣啊」、「鯊魚的卵鞘看起來好像寶石」。