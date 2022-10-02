日本一名網友近日騎腳踏車出門時，在路上驚見一片超級巨大的蜘蛛網，幾乎將整條路堵死，蜘蛛本尊還停在蜘蛛網的正中央，靜靜地等待獵物上門，驚悚的畫面讓推主瞬間嚇壞，崩潰喊「好險我有開車燈」，其他網友看到照片後也都驚嚇不已，直呼「是住盤絲洞附近嗎？」

日本推特網友「@yu_ri_buzz」近日發文表示，他某天晚上騎腳踏車出門時，遇到一片範圍極大的蜘蛛網，讓他驚嚇直呼，「好險我有開車燈，這是什麼遊戲裡的死亡陷阱嗎？」從推主分享的照片可以看到，這片蜘蛛網的規模非常壯觀，直接把一條小巷子給堵死，讓人難以通行，蜘蛛本尊還停在蜘蛛網的正中間，靜靜地等待獵物上門。

蜘蛛網誇張的大小讓不少網友懷疑其真實性，但推主強調這張照片並未經過後製，可能因為角度的關係，讓它看起來更大了，他也表示拍照的當下沒有大家想像的那麼搞笑，心有餘悸地說，「要不是有開車燈，我可能就死了。」

驚人的照片吸引眾多網友關注，甚至還被轉發到台灣的粉絲專頁「其實我來戳的啦」，大家紛紛留言，「平均一張蜘蛛網只需要半小時就能完成，各位不用懷疑這裡沒人經過」、「他錯過了成為蜘蛛人的機會」、「是…住盤絲洞附近嗎？」、「謝謝分享，已經想要離開地球了」、「世界奇妙物語之夜闖盤絲洞」、「附近沒蟲，只好吃人」、「看來牠想撈一波大的」。