大陸浙江省一名高姓女子長年在外做生意，存下不少積蓄，事後聽從朋友介紹，將人民幣1000萬（約新台幣4470萬）現金存在利率較高的銀行，沒想到後來卻發現帳戶可用餘額為0，銀行的說法更讓她當場氣炸。

綜合陸媒報導，浙江寧波一名高姓女子2017年將1000萬人民幣存進利率較高的吉林銀行大連分行，沒想到1年後卻發現帳戶餘額為0，且金融卡被凍結，讓她十分錯愕，趕緊到銀行詢問狀況，然而行員卻告訴她要等到2099年才能將錢取出，原因是她簽了質押擔保，且還是長期質押，不到規定期限則存款無法解凍，也無法提款。

行員接著說明，高女辦理存款後的第3天，銀行就收到寧夏銀川一間工程公司表示高女簽訂了質押擔保書，委託銀行將自己持有的1000萬存款當成質押，放貸給大連某房地產公司，且已經做了公證。銀行收到委託書後，讓房產公司辦理了997萬元（約新台幣4457萬）的貸款，高女的存款因此遭到凍結，如果房產公司無法償還貸款，高女的存款也會被用來還款。

高女聽後當場氣炸，表示從來沒有將存款單作為質押，也完全不認識該間房產公司，並質疑為何銀行放貸時沒有打電話向她求證。事後，高女在銀行牽線下見到了房產公司負責人唐男，唐男對此事也感到莫名其妙，指出當時得到銀行的通知，才前往辦理貸款，也沒有簽質押擔保委託書。唐男承諾會將貸款歸還給高女，但因為款項較大，需要時間籌措資金。

更讓高女錯愕的是，進一步查詢自己的定存單才知道這筆質押是長期質押，且期限竟然是2099年12月31日，遠遠超過規定期限，讓她無奈表示，如果遲遲無法拿回定存，不排除透過法律途徑維護自己的權益。