Passenger injured on board a Myanmar National Airlines ATR-72 after it was hit by gunfire while landing at Loikaw Airport in Myanmar. There has been widespread unrest across the nation over the last 19 months. https://t.co/v1cZN3XhAY pic.twitter.com/Wr8TeVog3r — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 30, 2022

國外一名男子上月30日搭乘緬甸國家航空ATR-72航班，前往東南部克耶邦（Kayah）首府壘固（Loikaw），沒想到飛機即將降落時，男子突然遭到槍擊，當場血流如注，一查竟是地面上的槍手犯案，而子彈穿過金屬機身的照片也不斷在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，上月30日上午，緬甸一架搭載著63名乘客的客機突遭槍擊，機身一共中了3槍，一名男乘客因為遭受波及，拿著衛生紙用力按壓右側臉頰及頸部止血，整個人癱坐在座位上，四周散落著染紅的衛生紙，待飛機降落後被緊急送醫救治。

槍擊消息一出引發軒然大波，緬甸國家航空壘固辦公室宣布，所有飛往該市的航班無限期停飛。緬甸軍政府則出面指控幕後黑手是當地反政府「克倫尼民族進步黨」（Karenni National Progressive Party）旗下的武裝組織「克倫尼軍」，並表示當局已加強機場周邊安全措施，痛批「這種針對客機的攻擊屬於戰爭罪」。

不過被點名的克倫尼民族進步黨則否認犯案，抨擊軍政府的指控是誹謗，強調機場周圍被軍營層層包圍，但軍方總是將槍擊事件歸咎在他們頭上。