古代女子社會地位低下，如果沒有遵守三從四德，就會被指指點點，但當時仍有部分女性不畏懼眾人目光，堅持做自己。唐朝才女李季蘭6歲就會寫詩，卻因2個字被父親批評「不守婦道」，11歲就被迫出家，即便如此她仍瀟灑風流，和多位名士關係匪淺，出眾的文采更讓她與薛濤、魚玄機、劉採春，被後世並稱為「唐代四大女詩人」。

綜合陸媒報導，李季蘭從小就接受良好的家庭教育，琴棋書畫都有接觸，其中最擅長彈琴。李季蘭6歲時，父親讓她做一首「詠薔薇」的詩，她不假思索地寫下「經時未架卻，心緒亂縱橫」，意思是說，薔薇很長時間都沒被架好，它的枝葉已經雜亂地生長出來了，其中「架卻」音同「嫁卻」，父親一看就怒批「必失行婦也」，稱她有「不守婦道」的徵兆，未料後來竟一語成讖。

李季蘭11歲時，父母就將她送到玉真觀出家當女道士，希望她能修身養性，但她反而過上更加瀟灑風流的生活，與多位名士的關係都十分親近，人稱風情女子；其中僧人皎然是南北朝著名詩人謝靈運的十世孫，李季蘭對他懷有愛慕之心，曾主動向對方表達心意，卻被以一首詩《答李季蘭》婉拒，「天女來相試，將花欲染衣。禪心竟不起，還捧舊花歸。」

除此之外，她和隱居詩人朱放，以及唐朝官員閻士和、韓揆等人關係匪淺，詩作《寄朱放》、《送閻二十六赴剡縣》、《送韓揆之江西詩》一掃古代女子的嬌羞姿態，大膽表露男女之情。李季蘭還和茶聖陸羽、詩人劉長卿是至交，不但能相互調侃、開玩笑，也能在贈予對方的詩作中，展露出因生病而脆弱的模樣。

唐貞元年間，唐代宗李豫聽聞李季蘭才華，便召見她赴京入宮，此時她已經40多歲；然而建中四年（783年）發生涇原兵變，大將朱泚自立為帝，並招募文人為其歌功頌德，極富名氣的李季蘭也被選中，她為了保命不得已呈詩，未料當事件平定後，李季蘭因此被捕，唐德宗怪罪她為何不學嚴巨川，在詩中寫下「手持禮器空垂淚，心憶明君不敢言」，於是下令亂棍打死李季蘭。