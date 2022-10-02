Someone just sent this to me and asked me to find the leopard. I was convinced it was a joke... until I found the leopard. Can you spot it? pic.twitter.com/hm8ASroFAo — Bella Lack (@BellaLack) September 27, 2019

國外一名動物攝影師拍了一張風景照，近日在網路上瘋傳，原來看似「空無一物」的背後，其實藏著一隻貨真價實的豹，而且距離攝影師只有幾步之遙。

根據外媒《LADbible》報導，動物攝影師赫曼特·達比（Hemant Dabi）拍了一張滿是土堆的荒野照，除了一棵樹、荒煙漫草和散落一地的土堆之外，似乎沒什麼特別的看點，但事實上照片裡頭卻暗藏殺機，一隻野豹完美潛伏在背景當中，就連赫曼特一開始也絲毫沒有察覺到對方的存在。

「你不會相信我離牠只有7英尺（約2.1公尺）遠！」赫曼特透露，當下仔仔細細的看過一遍，但是完全沒有看到隱身在背景的野豹正監視著他的一舉一動，直到野豹舞動著尾巴，警告著另一隻豹時，才現出原形。

照片曝光後隨即在網路上瘋傳，不少網友紛紛留言直呼「到底哪裡有豹？」、「誰能告訴我答案，看一堆土快瘋了」、「我以為這在整人，直到看見一隻豹」、「跟土堆融為一體了」。